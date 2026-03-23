വി ഡി സതീശന്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു; കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പണം നല്‍കിയത് പ്ലാച്ചിമട സമരസമതി

യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ പ്ലാച്ചിമട പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

Mar 23, 2026 3:16 pm |

Mar 23, 2026 3:16 pm

കൊച്ചി |  പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു. പറവൂര്‍ അഡീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് മുമ്പാകെയാണ് വി ഡി സതീശന്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചത്. പ്ലാച്ചിമട സമരസമിതിയാണ് സതീശന് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം നല്‍കിയത്.

പറവൂരിലെ കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ വച്ചാണ് പ്ലാച്ചിമട സമരസമിതിയിലെ നേതാക്കള്‍ വി ഡി സതീശന് തുക കൈമാറിയത്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ പ്ലാച്ചിമട പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

പ്ലാച്ചിമടയിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം തന്നത്. ഞാനിത് വലിയൊരു തുകയായി, അവരുടെ മുഴുവന്‍ സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഹൃദയത്തില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും സമരസമിതിക്ക് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

25 വര്‍ഷമായി പറവൂരിലെ എംഎല്‍എയായ വി ഡി സതീശന്‍ ഏഴാം തവണയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി: നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജം; ഊർജ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: 1269 പേര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു; സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പരിശോധന നാളെ

യു എ ഇ; ബേങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾക്ക് ഒ ടി പി ഇനി എസ് എം എസ് വഴി ഇല്ല

'ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ്' ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ്; സന്ദേശം വായിച്ചു 15 മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ അപ്രത്യക്ഷമാകും

കളമശേരിയില്‍ യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് കവർച്ച; പ്രതി പിടിയില്‍

ഒമാനില്‍ മിന്നല്‍പ്രളയത്തില്‍ മലയാളികള്‍ സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് അപകടം; മകന് പിറകെ മാതാവിന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തു

ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി യു എ ഇ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സഹമന്ത്രി റീം ബിൻത് അൽ ഹാശിമി