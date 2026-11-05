Connect with us

Kerala

വറ്റ മത്സ്യം കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരുന്ന വര്‍ക്കല സ്വദേശി മരിച്ചു

വറ്റ മത്സ്യം ശരിയായ താപനിലയില്‍ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യവിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു

Published

Nov 05, 2026 6:59 am |

Last Updated

Nov 05, 2026 6:59 am

തിരുവനന്തപുരം | വറ്റ മത്സ്യം കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരുന്ന വര്‍ക്കല സ്വദേശി മരിച്ചു. ചിലക്കൂര്‍ ഗ്രാലികുന്ന് തൈക്കാവില്‍ വീട്ടില്‍ സുധീര്‍ (40) ആണ് മരിച്ചത്. വറ്റ മത്സ്യം ശരിയായ താപനിലയില്‍ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ചാകരയില്‍ അടിഞ്ഞ വറ്റ മത്സ്യത്തിനൊപ്പം പഴകിയ മത്സ്യവും ചേര്‍ത്തു വില്‍പ്പന നടത്തിയതായും സംശയിക്കുന്നു.

ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ആണെന്നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. മത്സ്യതൊഴിലാളി കൂടിയാണ് മരിച്ച സുധീര്‍. ഒക്ടോബര്‍ 26 മുതല്‍ പെരുമാതുറ, മുതലപ്പൊഴി ഭാഗത്ത് വറ്റ മത്സ്യത്തിന്റെ ചാകരയുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിപണിയില്‍നിന്നും മത്സ്യം വാങ്ങി കഴിച്ച ചിലര്‍ക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി.27 പേര്‍ അന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സതേടിയതായാണ് വിവരം. ഇതില്‍ സുധീറിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധുക്കള്‍ക്കും അലര്‍ജിയും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചാകരയില്‍ അടിഞ്ഞ മീനിനൊപ്പം പഴകിയ മീന്‍ കൂടെ വില്‍പ്പനക്കാര്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. 25 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന 28 ഓളം മത്സ്യം വാങ്ങിയാണ് സുധീറും കുടുംബവും ഉപയോഗിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ 28നാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് സുധീറിനെ വര്‍ക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടര്‍ന്ന് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളെജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യ നില വഷളായതോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ വെന്റിലെറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സുധീര്‍ മരിച്ചത്.

Content Highlights: Varkala native Sudheer passed away while undergoing treatment for suspected food poisoning after consuming Vatta fish. He bought the fish following a local Chhakara at Perumathura and Muthalappozhi. Health officials are investigating the sale of stale fish mixed with the catch.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

58 മാര്‍ക്കിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്താതിരുന്നത് സാങ്കേതിക പിഴവ് കാരണമെന്ന് പി എസ് സി അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി ആര്‍ ഹരിയുടെ മൊഴി

International

ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പരാജയം; കാരണം ഇറാന്‍ യുദ്ധമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്‍സ്

Kerala

വറ്റ മത്സ്യം കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരുന്ന വര്‍ക്കല സ്വദേശി മരിച്ചു

Kerala

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ടെ യുവാവില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 20.81 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു

International

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടപെടാന്‍ താന്‍ ഉപയോഗിച്ച ബഹിരാകാശ ലേസറുകള്‍ ഇത്തവണ ഫലിച്ചില്ലെന്ന് തമാശയുമായി എലോണ്‍ മസ്‌ക്

International

റഷ്യന്‍ ആക്രമണം: ഉക്രൈനില്‍ നാല്‍പത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

International

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ചെലവുചുരുക്കലിനെതിരെ യൂറോപ്പിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന് ഡാനിഷ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും