Connect with us

Kerala

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ടെ യുവാവില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 20.81 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു

വിവാഹത്തിന് സന്നദ്ധയാണെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി എച്ച് എം ഹൈമ കക്കോടി സ്വദേശിയില്‍ നിന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പണം കൈക്കലാക്കിയതെന്നാണ് പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്

Published

Nov 05, 2026 6:29 am |

Last Updated

Nov 05, 2026 6:54 am

കോഴിക്കോട് | സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ടെ യുവാവില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 20.81 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. കക്കോടി സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ പരാതിയില്‍ തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി എച്ച് എം ഹൈമക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.

സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് യുവാവ് യുവതിയുമായി പരിചയത്തിലായത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ സൗഹൃദത്തിലായശേഷം വിവാഹത്തിന് സന്നദ്ധയാണെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് യുവതി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പണം കൈക്കലാക്കിയതെന്നാണ് പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ആകെ 20,81,450 രൂപ യുവതി കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് യുവതി നേരത്തെ വിവാഹിതയാണെന്ന സൂചന ലഭിക്കുന്നത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച് വലിയ തുക കൈമാറിയ യുവാവ് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്ത പോലീസ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

Content Highlights: A woman from Thiruvananthapuram was booked for swindling Rs 20.81 lakh from a Kozhikode native. The duo met on social media, where she promised marriage to extort money. Police launched an investigation after the victim discovered she was already married.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

58 മാര്‍ക്കിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്താതിരുന്നത് സാങ്കേതിക പിഴവ് കാരണമെന്ന് പി എസ് സി അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി ആര്‍ ഹരിയുടെ മൊഴി

International

ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പരാജയം; കാരണം ഇറാന്‍ യുദ്ധമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്‍സ്

Kerala

വറ്റ മത്സ്യം കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരുന്ന വര്‍ക്കല സ്വദേശി മരിച്ചു

Kerala

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ടെ യുവാവില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി 20.81 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു

International

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടപെടാന്‍ താന്‍ ഉപയോഗിച്ച ബഹിരാകാശ ലേസറുകള്‍ ഇത്തവണ ഫലിച്ചില്ലെന്ന് തമാശയുമായി എലോണ്‍ മസ്‌ക്

International

റഷ്യന്‍ ആക്രമണം: ഉക്രൈനില്‍ നാല്‍പത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

International

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ചെലവുചുരുക്കലിനെതിരെ യൂറോപ്പിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന് ഡാനിഷ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും