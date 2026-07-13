Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: സര്ക്കാര് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലെന്ന് മന്ത്രി മുരളീധരന്
കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് അടിയന്തര തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം സര്ക്കാരിനുണ്ടാകണം.
കോഴിക്കോട് | ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് സര്ക്കാര് പൂര്ണമായും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്. കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകള് കാരണം ഈ വിഷയത്തില് ഫലപ്രദമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന് സര്ക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാന് വൈകുന്നത് പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാന് സഹായിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. താന് കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് അടിയന്തര തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം സര്ക്കാരിനുണ്ടാകണം. സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളില് തെറ്റുണ്ടെങ്കില് അത് തിരുത്താന് കോടതിക്ക് അവസരമുണ്ടെന്നും എന്നാല് നിലവിലെ സാഹചര്യം സര്ക്കാരിനെയും ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെയും തമ്മില് അസ്വാരസ്യത്തിലാക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കോടതിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടാന് സര്ക്കാറില്ല. എന്നാല് സര്ക്കാറിന്റെ അവകാശങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കണം. തന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി മകനെ നിയമിക്കണമെന്ന ശബരിമലയിലെ താഴമണ് തന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം ബോര്ഡ് കോടതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വിട്ടതിനെയും മന്ത്രി വിമര്ശിച്ചു. കോടതിയുടേയും ബോര്ഡിന്റേയും ഇടയില് സര്ക്കാറിന് ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും മുരളീധരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Content Highlights:
Union Minister V Muralidharan stated that the Kerala government is showing total helplessness regarding the Sabarimala gold theft case. He criticized the administration for failing to take decisive action on the temple controversy. The remarks have triggered widespread political discussions across the state.