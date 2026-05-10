ഇറാന്റെ വിപ്ലവസേനക്കെതിരായ നടപടി; ബഹ്‌റൈന് പൂര്‍ണ പിന്തുണയുമായി യു എ ഇ

പരമാധികാരവും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബഹ്‌റൈന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങള്‍ക്കും യു എ ഇ പൂര്‍ണ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍.

May 10, 2026 10:05 am

May 10, 2026 10:05 am

അബൂദബി | ബഹ്‌റൈന്‍, ഇറാന്റെ വിപ്ലവസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നടപടികളെ യു എ ഇ പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ബഹ്‌റൈന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങള്‍ക്കും യു എ ഇ പൂര്‍ണ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍ പറഞ്ഞു.

ബഹ്‌റൈന്റെ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളുടെ കാര്യക്ഷമതയെയും ജാഗ്രതയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. വിനാശകരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനയെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും അതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ബഹ്‌റൈന്‍ നേടിയ വിജയം പ്രശംസാര്‍ഹമാണ്.

വിദേശ അജണ്ടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം ഭീകരതയെയും ഭീകര സംഘടനകളെയും യു എ ഇ നിരാകരിക്കുന്നതായും ശൈഖ് നഹ്യാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

 

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇനി ടി വി കെ സര്‍ക്കാര്‍; മുഖ്യന്ത്രിയായി സി ജോസഫ് വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

വെഞ്ഞാറമൂട് കീഴായിക്കോണത്ത് വാഹനാപകടം; യുവാവ് മരിച്ചു

ബലിപെരുന്നാള്‍ അവധി: യു എ ഇയില്‍ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്‍ വന്‍ വര്‍ധന

'മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ അനുയോജ്യന്‍ ശശി തരൂര്‍'; പാര്‍ട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് വീണ്ടും ഫ്‌ളക്‌സ്

വ്യാജരേഖ ചമച്ച് അവയവദാന തട്ടിപ്പ്: മുഖ്യപ്രതി നജീബ് ഗാസിയാബാദില്‍ പിടിയില്‍

ഹോര്‍മുസില്‍ ബോട്ടിന് തീപിടിച്ച സംഭവം; ദുരന്തത്തിനിരയായവര്‍ക്ക് എല്ലാ സഹായവും നല്‍കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ്