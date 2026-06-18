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15 വയസ്സിൽ താഴെ കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് കടുത്ത വിലക്കുമായി യുഎഇ; ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി
2024 ലെ ഒരു സർവേ പ്രകാരം യുഎഇയിലെ കുട്ടികൾ പ്രതിദിനം ശരാശരി മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.
ദുബൈ | യുഎഇയിൽ 15 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കി യുഎഇ മന്ത്രിസഭ പുതിയ പ്രമേയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പുതിയ നിയമപ്രകാരം 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനോ അവയുടെ പൂർണ്ണമായ ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനോ അനുമതിയുണ്ടായിരിക്കില്ല. കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കൾ അനുമതി നൽകിയാൽ പോലും ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം 15 നും 16 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കുക, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക, ഉപയോഗ സമയം നിയന്ത്രിക്കുക, മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനുള്ള ടൂളുകൾ ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ കർശനമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ 12 മാസം വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ യുഎഇയും 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്.
2024 ലെ ഒരു സർവേ പ്രകാരം യുഎഇയിലെ കുട്ടികൾ പ്രതിദിനം ശരാശരി മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. കുട്ടികളിലെ അമിതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം ഉത്കണ്ഠ, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, പഠന പിന്നാക്കാവസ്ഥ, സംസാര വൈകല്യം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും ഷെയറുകളും തലച്ചോറിലെ റിവാർഡ് സെന്ററുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഇത് ചൂതാട്ടത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആകർഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Content Highlights:
The UAE Cabinet has banned children under 15 from accessing social media platforms, with no exemptions for parental consent. Teenagers between 15 and 16 will have restricted access with enhanced safety features. Social media companies have 12 months to implement these new regulations.