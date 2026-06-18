ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

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ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യന് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.
തിരുവനന്തപുരം| ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് സി പി എം പ്രവര്ത്തകരായ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷ തള്ളി. ഷഫീഖ്, വൈശാഖ്, കിരണ്, എന്നിവരുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷയാണ് തള്ളിയത്. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യന് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.
നേരത്തെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വാഹനങ്ങളും ആക്രമിച്ച കേസില് ഏഴ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടിരുന്നു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയും സി പി ഐ എം നേതാവുമായ ഐ പി ബിനു ഉള്പ്പെടെ ഏഴ് പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടത്.
വഞ്ചിയൂര് അമ്പലത്തുമുക്ക് സ്വദേശി രേവന്ത്, വര്ക്കല ഇളകമണ് സ്വദേശി ലെനിന് രാജ്, നെയ്യാറ്റിന്കര തെക്കുമ്പുറം ജി ആര് നന്ദു, നെയ്യാറ്റിന്കര മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി രാഹുല് രാജന്, നെടുമങ്ങാട് തറട്ട സ്വദേശി രാഹുല്, പാപ്പനംകോട് കൈമനം സ്വദേശി വൈശാഖ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടത്.
Content Highlights:
A Thiruvananthapuram court has rejected the bail applications of three CPM workers in the ED officials assault case. The accused denied bail are Shafeeq, Vaishakh, and Kiran. Meanwhile, seven other accused, including CPM leader IP Binu, have already been remanded to police custody for further investigation.