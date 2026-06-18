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Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസവിച്ചു; സഹപാഠിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

പോക്‌സോ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.

Published

Jun 18, 2026 5:21 pm |

Last Updated

Jun 18, 2026 5:21 pm

ഇടുക്കി| ഇടുക്കിയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസവിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ സഹപാഠിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. പോക്‌സോ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.

സഹപാഠിയെ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിന് ബോര്‍ഡിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കി ഇടക്കാല ജാമ്യം നല്‍കി വിട്ടയച്ചു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

Content Highlights:
An underage school student gave birth in Idukki. Following the incident, the police registered a case against her classmate under the POCSO Act. The minor boy was presented before the Juvenile Justice Board and released on interim bail as the detailed investigation continues.

 

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ഇടുക്കിയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രസവിച്ചു; സഹപാഠിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

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