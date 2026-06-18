FIFA WORLD CUP 2026
ക്രോയേഷ്യയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്; ലോകകപ്പിൽ തകർപ്പൻ തുടക്കവുമായി ഹാരി കെയിനും സംഘവും
മത്സരത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഹാരി കെയിൻ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
ഡാളസ് | ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എൽ മത്സരത്തിൽ ക്രോയേഷ്യയെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയിൻ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം, മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് എന്നിവരും ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ക്രോയേഷ്യക്കായി മാർട്ടിൻ ബതുരീന, പെറ്റാർ മൂസ എന്നിവരാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഹാരി കെയിൻ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് നോനി മഡുകെക്കെതിരെയുള്ള ഫൗളിനെ തുടർന്നാണ് പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചത്. ഹാരി കെയിൻ എടുത്ത ആദ്യ കിക്ക് ക്രോയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഡൊമിനിക് ലിവാകോവിച്ച് തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഗോൾകീപ്പർ ലൈൻ വിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയതായും ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോൾ ബോക്സിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രവേശിച്ചതായും വി എ ആർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് റഫറി ക്ലമന്റ് ടർപിൻ വീണ്ടും കിക്ക് എടുക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം അവസരത്തിൽ കെയിൻ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.
മുപ്പത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ചറിലൂടെ മാർട്ടിൻ ബതുരീന ക്രോയേഷ്യക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു. എന്നാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഡെക്ലാൻ റൈസ് എടുത്ത കോർണർ കിക്ക് മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് ഹാരി കെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വീണ്ടും ലീഡ് നൽകി. ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പിൽ പത്ത് ഗോളുകൾ എന്ന ഗാരി ലിനേക്കറുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം കെയിൻ എത്തി. ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പെറ്റാർ മൂസയിലൂടെ ക്രോയേഷ്യ വീണ്ടും ഒപ്പമെത്തി. ഇവാൻ പെരിസിച്ച് നൽകിയ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു പെറ്റാർ മൂസയുടെ ഗോൾ. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും 2-2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റിനകം (നാൽപ്പത്തിയേഴാം മിനിറ്റ്) ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. വലതു വിങ്ങിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്ന് ബോക്സിലേക്ക് കട്ട് ഇൻ ചെയ്ത് താരം ഉതിർത്ത ശക്തമായ ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി വലയുടെ താഴത്തെ ഇടത് കോർണറിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ബുക്കായോ സാക്കയുടെ മികച്ച നീക്കത്തിൽ നിന്ന് എൺപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ച നാലാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി.
1966 ന് ശേഷം തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ വിജയം മികച്ച ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. തോറ്റെങ്കിലും ക്രോയേഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ലിവാകോവിച്ചിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോൾ മാർജിൻ കുറച്ചു.
Content Highlights:
England defeated Croatia 4-2 in their opening Group L match of the FIFA World Cup 2026 at the Dallas Stadium. Captain Harry Kane starred with a first-half brace, while Jude Bellingham and substitute Marcus Rashford added second-half goals to secure the win. Martin Baturina and Petar Musa scored for Croatia in a thrilling encounter, but England’s strong second-half performance proved decisive.