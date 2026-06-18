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ഇനി നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫീഡ് കമ്പനികളല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും; അൽഗോരിതങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റം
വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന പരമ്പരാഗത ടിവി ചാനൽ ശൈലിയിൽ നിന്നും മാറി, ഉപയോക്താക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസ് പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫീഡുകളെ മാറ്റാനാണ് കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
വാഷിംഗ്ടൺ | സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഉപയോക്താക്കൾ കാണുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അൽഗോരിതങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, ഏത് പോസ്റ്റുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കമ്പനികളുടെ അൽഗോരിതങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ നിയന്ത്രണം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തന്നെ കൈമാറുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അടുത്ത പരിണാമം.
വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന പരമ്പരാഗത ടിവി ചാനൽ ശൈലിയിൽ നിന്നും മാറി, ഉപയോക്താക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസ് പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫീഡുകളെ മാറ്റാനാണ് കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രം കാണാനും, കമ്പനികൾക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇടപെടൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
മെറ്റയുടെ കീഴിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ത്രെഡ്സ് 500 മില്യൺ പ്രതിമാസ ഉപയോക്താക്കൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടതായി ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടയിൽ 100 മില്യൺ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ത്രെഡ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം ‘യുവർ അൽഗോരിതം’ (Your Algo) എന്ന പുതിയ പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഫീച്ചറും ത്രെഡ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ‘ഡിയർ അൽഗോരിതം’ (Dear Algo) എന്ന ടൂളിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണിത്. മുൻപ് ഉപയോക്താക്കൾ പൊതുവായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അൽഗോരിതത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ ഇത് തികച്ചും സ്വകാര്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏത് വിഷയത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് കാണേണ്ടതെന്നും അത് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് (ഒരു ദിവസം, മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം) വേണമെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. യു എസ്, കാനഡ, യു കെ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എക്സ് (X) പോലുള്ള മറ്റ് എതിരാളികൾക്ക് മേൽ മേധാവിത്വം നേടാൻ ഈ ഫീച്ചർ ത്രെഡ്സിനെ സഹായിക്കും.
ഇതുകൂടാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫീച്ചർ ബീറ്റാ വേർഷനിൽ നിന്നും മാറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹബ്ബ് എന്ന പേരിൽ ത്രെഡ്സ് വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് പോലുള്ള തത്സമയ പരിപാടികൾക്കിടയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംവദിക്കാനായി ലൈവ് ചാറ്റ് സൗകര്യവും വികസിപ്പിച്ചു. വരും മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും ലൈവ് ചാറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡി എം, ഗോസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകൾ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മെസ്സേജിംഗ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ത്രെഡ്സ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
മറ്റൊരു പ്രമുഖ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ‘യുവർ അൽഗോരിതം’ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ടൂൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് റീൽസിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഈ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഫീഡ്, എക്സ്പ്ലോർ, റീൽസ് എന്നിവടങ്ങളിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ കാണാനും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ അൽഗോരിതം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ലായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ പുതിയ എൽ എൽ എം (LLM) സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി ശുപാർശകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മേധാവി ആദം മൊസ്സേരി വ്യക്തമാക്കി.
ചൈനീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടിക് ടോക് തങ്ങളുടെ ‘ഫോർ യു’ ഫീഡിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി ‘മാനേജ് ടോപ്പിക്സ്’ എന്ന ഫീച്ചർ നൽകുന്നുണ്ട്. സ്പോർട്സ്, ട്രാവൽ, ഫുഡ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ഇതിന് പുറമെ എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് കീവേഡ് ഫിൽറ്ററുകളും ടിക് ടോക്കിലുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്താൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ മറ്റ് വാക്കുകളുള്ള (Synonyms) ഉള്ളടക്കങ്ങളും തനിയെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടും.
Content Highlights
Social media giants like Threads, Instagram, and TikTok are handing over algorithm controls to users using AI. Platforms now allow users to privately customize their feeds based on interests, moving away from traditional models. Threads also hit 500M monthly active users with new features.