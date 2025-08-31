Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് കടലില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികളെ കാണാതായി
കണിയാപുരം സ്വദേശികളായ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് പുത്തന്തോപ്പ് കടലില് കുളിക്കാന് ഇറങ്ങിയത്
തിരുവനന്തപുരം | പുത്തന്തോപ്പില് കടലില് കുളിക്കാന് ഇറങ്ങിയ രണ്ട് പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ഥികളെ തിരയില്പ്പെട്ട് കാണാതായി.ഇന്ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് സംഭവം. കണിയാപുരം സ്വദേശികളായ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് പുത്തന്തോപ്പ് കടലില് കുളിക്കാന് ഇറങ്ങിയത്.
മൂന്ന്പേരാണ് ആദ്യം കടലില് കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങിയത്. അതില് നബീല്,അഭിജിത് എന്നിവരെയാണ് തിരയില്പ്പെട്ട് കാണാതായത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആസിഫ് തിരയില്പ്പെട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.സ്ഥലത്ത് പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും തിരച്ചില് നടത്തുകയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് കുറ്റക്കാരനെങ്കില് ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ; സാങ്കല്പ്പിക ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതായി സി പി ഐ വനിതാ നേതാവ്
Kerala
റീനയുടെയും മക്കളുടെയും തിരോധാനം; ഭര്ത്താവ് അനീഷ് മാത്യുവിനെ വീട്ടില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കഞ്ചാവ് കൃഷി; ഒരാള് അറസ്റ്റില്
Kerala
മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും; ഹിമാചലില് കുടുങ്ങിയ മലയാളികള്ക്കായി ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് കടലില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികളെ കാണാതായി
Kerala
കോഴിക്കോട്ട് കാറിന് മുകളിലേക്ക് മരം വീണു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം
Kerala