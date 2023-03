മിസിസിപ്പിയില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്; 23 പേര്‍ മരിച്ചു

ന്യൂയോര്‍ക്ക് | അമേരിക്കന്‍ സംസ്ഥാനമായ മിസ്സിസിപ്പിയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ മരണ സംഖ്യ 23 ആയി.. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റതായും നാല് പേരെ കാണാനില്ലെന്നും മിസിസിപ്പി ദുരന്ത നിവാരണ ഏജന്‍സി (മെമ) അറിയിച്ചു. മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

F5 tornado strikes Rolling Fork, Mississippi, seven dead reported, but toll likely to rise pic.twitter.com/N6GUl2NcVz

