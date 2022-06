അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഗുരുദ്വാരയിൽ ഭീകരാക്രമണം; ഗാർഡ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

കാബൂൾ | അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിൽ ഗുരുദ്വാരയിൽ സ്ഫോടനം. കാർട്ടെ പർവാൻ മേഖലയിലെ ഗുരുദ്വാരക്ക് നേരെയാണ് ഭീകരർ ആക്രമണം നടത്തിയ്ത. ഗുരുദ്വാര പരിസരത്ത് ഒന്നിലധികം സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഗുരുദ്വാരയിലെ ഗാർഡ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ 2 പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 7-8 പേർ ഇപ്പോഴും അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ‌ംശയിക്കുന്നു. വെടിവയ്പ്പ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

#WATCH | Explosions heard in Karte Parwan area of Kabul city in Afghanistan.

