ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലയില്‍ ഋഷികേശ് ബദ്രീനാഥ് ഹൈവേയില്‍ ടെമ്പോ ട്രാവലര്‍ നിയന്ത്രണംവിട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. 15 പേര്‍ക്ക് അപകടത്തില്‍ പരുക്കുണ്ട്. 23യാത്രക്കാരാണ് സംഭവസമയം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ചോപ്ത തുംഗനാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രാവലറാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. പരുക്കേറ്റവരില്‍ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. അപകട സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്.

സ്ഥലത്ത് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

VIDEO | Uttarakhand: Around eight people lost their lives after a tempo, they were travelling in, fell into a gorge on Rishikesh-Badrinath national highway. More details are awaited.

