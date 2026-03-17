വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് വില വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്
ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ 1.5 ശതമാനം വരെ വില വർധനവ് നിലവിൽ വരുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി | ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ (Commercial Vehicles) വില വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ 1.5 ശതമാനം വരെ വില വർധനവ് നിലവിൽ വരുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഉൽപ്പാദന ചെലവിലും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയിലുമുണ്ടായ വർധനവാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.
വാഹനങ്ങളുടെ മോഡലിനും വേരിയന്റിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും വില വർധനവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുക. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി വർധിച്ചു വരുന്ന ചെലവുകൾ കമ്പനി തന്നെ വഹിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശതമാനം വർധനവ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണെന്നും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. ലോഹങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവുകളുമാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയെ ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്.
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന് പുറമെ മറ്റ് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. ഔഡി, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെ വില വർധനവ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റിലെ വർധനവും വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനവുമാണ് ഇവർ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
വില വർധനവിനിടയിലും വാണിജ്യ വാഹന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ, ട്രക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഇതര ഇന്ധന വാഹനങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിലും കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ സാങ്കേതികവിദ്യയിലുമാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വാഹന വിപണിയിലെ സാധാരണ രീതിയാണ്.
Summary
Tata Motors has announced a price increase of up to 1.5% across its commercial vehicle range effective from April 1, 2026. The company stated that the hike is necessary to offset the rising costs of raw materials and overall production expenses. Other luxury carmakers like Audi and Mercedes have also signaled similar price revisions starting in the new financial year.