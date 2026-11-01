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Kerala

മദ്യപിക്കാന്‍ പണം നല്‍കിയില്ല; മാതാവിനെ മകന്‍ ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി

ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ലക്ഷ്മിയെയാണ് മകന്‍ കണ്ണന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

Published

Nov 01, 2026 7:57 am |

Last Updated

Nov 01, 2026 7:57 am

കൊച്ചി | ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചിയില്‍ മാതാവിനെ മകന്‍ ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി.

ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ലക്ഷ്മിയെയാണ് മകന്‍ കണ്ണന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

മദ്യപിക്കാന്‍ പണം നല്‍കാത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights: A shocking incident occurred where a son kicked his mother to death after she refused to give him money for purchasing alcohol. Local authorities have registered a case and initiated a detailed investigation into the crime. The horrific event has sparked widespread outrage across the community.

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