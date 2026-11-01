Kerala
മദ്യപിക്കാന് പണം നല്കിയില്ല; മാതാവിനെ മകന് ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി
ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ലക്ഷ്മിയെയാണ് മകന് കണ്ണന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
കൊച്ചി | ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയില് മാതാവിനെ മകന് ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി.
ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ലക്ഷ്മിയെയാണ് മകന് കണ്ണന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
മദ്യപിക്കാന് പണം നല്കാത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം.
Content Highlights: A shocking incident occurred where a son kicked his mother to death after she refused to give him money for purchasing alcohol. Local authorities have registered a case and initiated a detailed investigation into the crime. The horrific event has sparked widespread outrage across the community.
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