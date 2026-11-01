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നിബന്ധനകള് അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചാല് ഹോര്മുസ് തുറക്കും; ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നതായി ഇറാന്
ഖത്വര് മധ്യസ്ഥരുമായി ചര്ച്ച.
തെഹ്റാന് | ഇറാന് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിബന്ധനകള് അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കില്, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഖത്വര് മധ്യസ്ഥരുമായി ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി.
യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്സ് അയച്ച കത്ത് പരിശോധിച്ചതായും, അതില് വാഷിങ്ടണിന്റെ ‘ശൈലിയില് പൂര്ണമായ മാറ്റം’ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാന് സുരക്ഷാ മേധാവി മൊഹ്സെന് റെസായി പറഞ്ഞു. ഈ മാറ്റത്തെ ‘വളരെ അനുകൂലമായ സൂചന’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
അതേസമയം, ഇറാനെതിരെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുന്ന കാര്യത്തില് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇതുവരെ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും, പ്രശ്നം ‘നയതന്ത്രപരമായി’ പരിഹരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയില് നിന്നോ ഇസ്റാഈലില് നിന്നോ ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ള ഏത് ഭീഷണിക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകളില്ലാത്ത, ഉടനടിയുള്ളതും ഫലപ്രദവുമായ മറുപടി നല്കാന് ഇറാന് പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമനേയി സൈനിക കമാന്ഡര്മാര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങള്.
Content Highlights:Iran has announced its willingness to reopen the vital Strait of Hormuz shipping route if the US accepts its specific diplomatic conditions. High-level negotiations and reviews are currently underway to resolve ongoing tensions and restore maritime traffic. The decision could significantly impact global energy markets and international trade routes.