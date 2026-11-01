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'വോട്ട് സംരക്ഷിക്കൂ, രാജ്യം സംരക്ഷിക്കൂ'; ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മഹാറാലി ഇന്ന്
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള വന് റാലി.
ന്യൂഡല്ഹി | ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ‘വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ’ (വോട്ട് സംരക്ഷിക്കൂ, രാജ്യം സംരക്ഷിക്കൂ) റാലി ഇന്ന്. ന്യൂഡല്ഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനിയിലാണ് റാലി നടക്കുന്നത്. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വത്തില് വന് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
വോട്ടര് പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കും വോട്ട് ചോര്ച്ചക്കുമെതിരെ നടത്തുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരെയും, വോട്ടര് പട്ടികയില് (പരിശോധനയിലും മറ്റും) വ്യാപകമായി പേരുകള് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിലുമുള്ള പ്രതിഷേധം രാംലീല മൈതാനിയില് കത്തിപ്പടരും.
ഒക്ടോബര് 10 മുതല് 20 വരെ ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ തലങ്ങളില് റാലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികള് നടന്നിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 25 മുതല് നവംബര് 25 വരെ ഗ്രാമീണ തലത്തില് ഭവനസന്ദര്ശനവും ബോധവത്ക്കരണ ക്യാമ്പയിനും നടന്നു. കര്ശന നിബന്ധനകളോടെയാണ് ഡല്ഹി പോലീസ് റാലിക്ക് അനുമതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
Content Highlights: The INDIA bloc is hosting a massive national rally titled Save Vote, Save Country today at the historic Ramlila Maidan in Delhi. Top opposition leaders including Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will address the gathering to protect democratic rights. Thousands of supporters have gathered.