Connect with us

Kerala

ലോറി സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ചതിന് തുടര്‍ന്ന് തെറിച്ചു വീണ ആറ് വയസുകാരന്‍ ബസിനടിയില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചു

മുത്തച്ഛന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കൂടെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം

Published

May 13, 2026 4:18 pm |

Last Updated

May 13, 2026 4:18 pm

കൊച്ചി |  കളമശേരിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ ആറ് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേകാലോടെ ദേശീയപാതയില്‍ കളമശേരിയിലെ അപ്പോളോ ടയേഴ്‌സിന് മുന്‍വശത്തുവച്ചാണ് സംഭവം.

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുമായി പോയ ലോറി സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സമീപത്തുകൂടി പോയ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസിന് അടിയിലേക്ക് കുട്ടി തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ കുട്ടി മരിച്ചു.

മുത്തച്ഛന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കൂടെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ഇവരുടെ പരുക്ക് സാരമുള്ളതല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്

Related Topics:

Latest

National

മണിപ്പൂരില്‍ വാഹനം തടഞ്ഞ് നിര്‍ത്തി മൂന്ന് സഭാ നേതാക്കളെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി; അനശ്ചിതകാല പണിമുടക്കുമായി വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടന

Kerala

ലോറി സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിച്ചതിന് തുടര്‍ന്ന് തെറിച്ചു വീണ ആറ് വയസുകാരന്‍ ബസിനടിയില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചു

Kerala

ഇഹ്യാഉസ്സുന്നക്ക് നവസാരഥികള്‍

Kerala

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണം: സി പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി

National

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ 144ന് വിജയിച്ച് വിജയ്; 24 എഐഎഡിഎംകെ എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ

National

നാരങ്ങ പറിച്ചതിന് 12 വയസുകാരനെ ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വൈകില്ല; ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു: പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി