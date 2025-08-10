Connect with us

National

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രണ്ടു പേര്‍ തന്നെ സമീപിച്ച് 160 സീറ്റുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു; ശരദ് പവാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

സീറ്റ് വാഗ്ദാനം താനും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു ശരദ് പവാര്‍

Published

Aug 10, 2025 9:12 am |

Last Updated

Aug 10, 2025 9:12 am

നാഗ്പൂര്‍|കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉയര്‍ത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങള്‍ക്കിടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍ രംഗത്ത്. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേര്‍ തന്നെ സമീപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ 288 സീറ്റുകളില്‍ 160 സീറ്റുകള്‍ എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസുമടങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയെന്നുമാണ് ശരദ് പവാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇവരെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇതല്ല നമ്മുടെ രീതിയെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം താനും രാഹുലും നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പവാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2024 നവംബറില്‍ നടന്ന മഹാരാഷ്ട്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് ശരദ് പവാര്‍ സംസാരിച്ചത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി, ശിവസേന, എന്‍സിപി എന്നിവരടങ്ങിയ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ 235 സീറ്റുകള്‍ നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ മഹാ വികാസ് അഘാഡിക്ക് 50 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ രണ്ട് മക്കളുമായി യുവതി കിണറ്റില്‍ ചാടിയ സംഭവം; ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആറു വയസുകാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പിടികൂടി; കേസെടുത്തു

Kerala

ഷാര്‍ജയിലെ അതുല്യയുടെ മരണം; ഭര്‍ത്താവ് സതീഷ് പിടിയില്‍

National

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രണ്ടു പേര്‍ തന്നെ സമീപിച്ച് 160 സീറ്റുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു; ശരദ് പവാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

Uae

ജെറ്റ്പാക്ക് യു എ ഇയിലും

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മഴ: യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നു; പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ്

From the print

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പിറകോട്ടടിപ്പിച്ചു: ടി ടി ശ്രീകുമാർ