Connect with us

Kozhikode

രിഫാഇയ്യ സമ്മേളനം വെള്ളിയാഴ്ച ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍

വൈകിട്ട് നാലു മുതല്‍ രാത്രി 10 മണി വരെ നടക്കുന്ന സംഗമത്തില്‍ കോയ കാപ്പാട്, അബ്ദുല്‍ റഷീദ് ദാരിമി, റഷീദ് സഖാഫി കടൂര്‍ എന്നിവര്‍ ദഫ് റാതീബുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും

Published

Nov 02, 2026 12:18 pm |

Last Updated

Nov 02, 2026 12:18 pm

നോളജ് സിറ്റി|ലോകത്താകമാനമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ നായകനായ ശൈഖ് രിഫാഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ഹള്റതുല്‍ ഫുതൂഹും വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍ വെച്ച് നടക്കും. വിവിധ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന രിഫാഈ മൗലിദ്, റാതീബ് തുടങ്ങിയവക്ക് പുറമെ ഹള്റ അത്മീയ സംഗമവുമാണ് നടക്കുന്നത്.

വൈകിട്ട് നാലു മുതല്‍ രാത്രി 10 മണി വരെ നടക്കുന്ന സംഗമത്തില്‍ കോയ കാപ്പാട്, അബ്ദുല്‍ റഷീദ് ദാരിമി, റഷീദ് സഖാഫി കടൂര്‍ എന്നിവര്‍ ദഫ് റാതീബുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. 6.30ന് ഹള്റതുല്‍ ഫുതൂഹ് മാസാന്ത ആത്മീയ സമ്മേളനം നടക്കും. സയ്യിദ് ശാഫി ബാ അലവി വളപട്ടണം നേതൃത്വം നല്‍കും. ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ ഹകീം അസ്ഹരി രിഫാഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും.

Content Highlights: The Sheikh Rifai commemoration and Hazrathul Futhooh will be held this Friday at Jamiul Futhooh in Markaz Knowledge City. Programs include Rifai Moulid, Daf Rateeb, and spiritual gatherings. Led by prominent scholars, Dr. Muhammed Abdul Hakeem Azhari will deliver the commemoration speech.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വിനോദയാത്രാ വിവാദം; പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിനെതിര കുട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം

International

ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 111.92 ഡോളറിലെത്തി

Editorial

TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധന; പവന് കൂടിയത് 360 രൂപ

National

ഡല്‍ഹി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് സേന അംഗങ്ങള്‍ യൂണിഫോമില്‍ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

ശബരിമലയി വ്യാജ ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡ് ; കേസെടുക്കാന്‍ പോലീസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം

Kerala

കലോത്സവത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷം; നാലുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളി