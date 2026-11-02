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ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 111.92 ഡോളറിലെത്തി
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് വിലയിടിവിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
ലണ്ടൻ|അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ (ക്രൂഡ് ഓയിൽ) വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എണ്ണവിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. ആഗോള എണ്ണവിലയുടെ പ്രധാന മാനദണ്ഡമായ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില 1 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 111.92 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലേക്ക് എത്തി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഈ വിലയിടിവിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് നേരിയ അയവ് വന്നതാണ് വിപണിയിലെ ഭീതി കുറച്ചത്. ഇറാനും ഖത്തറും തമ്മിൽ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ഉന്നതതല നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ശുഭസൂചന നൽകുന്നതായി വിപണി വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ ചർച്ചകൾ മേഖലയിലെ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതോടെയാണ് എണ്ണവിലയിൽ വലിയ തിരുത്തൽ ഉണ്ടായത്.
പ്രമുഖ എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒപെക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ വിപണിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ എത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ, പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി രാജ്യമായ സഊദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിനൊപ്പം യു.എസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയിലും വലിയ ഇടിവുണ്ടായി. ഡബ്ല്യു.ടി.ഐ ക്രൂഡ് വില ഒന്നര ശതമാനത്തോളം (1.50%) ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 102.56 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുന്നത് ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള വലിയ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. എണ്ണവിലയിലെ ഇടിവ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ പൊതുവിപണിയിലെ ഇന്ധനവിലയിലും പണപ്പെരുപ്പത്തിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായേക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക ചലനങ്ങളും യു.എസ് മിഡ്ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും വിതരണത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും അനുസരിച്ച് എണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് പ്രമുഖ വിപണി നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
Content Highlights: Global crude oil prices witnessed a sharp decline with Brent falling over 1% to $111.92 per barrel. Easing Middle East tensions, ongoing diplomatic talks, and increased Saudi oil exports boosted supply confidence. The price reduction provides major economic relief for oil-importing nations like India.