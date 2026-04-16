Connect with us

Kerala

പീഡന കേസ്: ഐ ടി വ്യവസായി വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണന് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം

അതിജീവിതയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന കര്‍ശന ഉപാധികളോടെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം നല്‍കിയത്.

Published

Apr 16, 2026 11:56 am |

Last Updated

Apr 16, 2026 11:57 am

ന്യൂഡല്‍ഹി| ലൈംഗിക പീഡന കേസില്‍ ഐ ടി വ്യവസായി വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണന് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കി സുപ്രീംകോടതി. കര്‍ശന ഉപാധികളോടെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യം നല്‍കിയത്. കേസിലെ അതിജീവിതയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഹാജരാകണം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉപാധികള്‍. ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്‌ന അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

നേരത്തെ ഹരജിയില്‍ വിശദമായ വാദം കേട്ട കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. തൊഴിലിടത്തില്‍വച്ച് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുവതി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്. തൊഴില്‍ സുരക്ഷ പേടിച്ചാണ് നേരത്തെ പരാതി പറയാതിരുന്നതെന്നും സൈബര്‍ തെളിവുകളടക്കം കൈവശമുണ്ടെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹണിട്രാപ്പിലൂടെ 30 കോടി രൂപ തട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയാണ് ആദ്യം പുറത്തു വന്നത്. പിന്നീടാണ് കേസില്‍ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത്.

കേരള സര്‍ക്കാരും പരാതിക്കാരിയും വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ തനിക്കെതിരായ പരാതി വ്യാജമാണെന്നും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നുമാണ് വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വാദം. ഇരു കക്ഷികളും തമ്മില്‍ മധ്യസ്ഥതാ ശ്രമത്തിന് കോടതി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇത് പരാജയപെട്ടതോടെയാണ് കോടതി ഹരജിയില്‍ പിന്നീട് വാദം കേട്ടത്. കേരള ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് വാഹനത്തിന് വഴി നൽകിയില്ല; കാർ ഉടമയുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കി

Kerala

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാ ഫല പ്രഖ്യാപന തീയതി മാറ്റി

National

വനിതാ സംവരണം ചരിത്രപരമായ നിമിഷം; രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത്: പ്രധാനമന്ത്രി

National

ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ 850 ആയി വർധിപ്പിക്കാൻ ബിൽ: ഖജനാവിന് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Kerala

ട്രെ​യി​നി​ടി​ച്ചു മ​രി​ച്ച​യാ​ളെ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ നാലുപേർ മറ്റൊരു ട്രെയിനിടിച്ച് മരിച്ചു

Kerala

കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തി; 18കാരനെ കടലില്‍ കാണാതായി

International

ലശ്കര്‍-ഇ-തയിബ സഹസ്ഥാപകന്‍ അമീര്‍ ഹംസയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു; ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്