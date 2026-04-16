Kerala
എറണാകുളത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന് നേരെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം; മര്ദ്ദിച്ചത് കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയും സംഘവുമെന്ന് പരാതി
ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിയാസിനാണ് മര്ദ്ദനമേറ്റത്. പ്രതികള്ക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കി
കൊച്ചി| എറണാകുളം വടക്കന് പറവൂര് ചിറ്റാറ്റുകരയില് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനു നേരെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം. ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിയാസിന്റെ തലയ്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. കാപ്പാ കേസ് പ്രതി അടക്കം അഞ്ചുപേര് ചേര്ന്ന് മര്ദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. ഷിയാസിന്റെ സുഹൃത്തും പ്രതികളുമായി നേരത്തെ തര്ക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തില് സുഹൃത്തിനെ മര്ദ്ദിച്ച പ്രതികളെ കണ്ടപ്പോള് ഷിയാസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതില് പ്രകോപിതരായിട്ടാണ് സംഘം ഷിയാസിനെ ആക്രമിച്ചത്.
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ഷിയാസിനെ ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാല് പരുക്ക് ഗുരുതരമായതിനാല് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതികള്ക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Latest
Kerala
ഹയര് സെക്കന്ഡറി പരീക്ഷാ ഫല പ്രഖ്യാപന തീയതി മാറ്റി
National
വനിതാ സംവരണം ചരിത്രപരമായ നിമിഷം; രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത്: പ്രധാനമന്ത്രി
National
ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ 850 ആയി വർധിപ്പിക്കാൻ ബിൽ: ഖജനാവിന് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Kerala
ട്രെയിനിടിച്ചു മരിച്ചയാളെ കാണാനെത്തിയ നാലുപേർ മറ്റൊരു ട്രെയിനിടിച്ച് മരിച്ചു
Kerala
കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തി; 18കാരനെ കടലില് കാണാതായി
International
ലശ്കര്-ഇ-തയിബ സഹസ്ഥാപകന് അമീര് ഹംസയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു; ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്
Kerala