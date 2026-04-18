ഹജ്ജ് 2026: ആദ്യ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങള് ഇന്ന് പുണ്യ ഭൂമിയിലെത്തും
ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്,ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള തീര്ത്ഥാടകരാണ് ആദ്യ സംഘത്തിലുള്ളത്
മക്ക മദീന | ഈ വര്ഷത്തെ വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് തീര്ഥാടനത്തിനായുള്ള ആദ്യ സംഘങ്ങള് ഇന്ന് പുണ്യഭൂമിയിലെത്തും, പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചിയില് നിന്നും 160 തീര്ത്ഥാടകരുമായുള്ള തീര്ത്ഥാടകരാണ് ആദ്യ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാര്. ഈ വര്ഷം ആദ്യ 15 ദിവസങ്ങളില് ഹജ്ജ് തീര്ഥാടകരെ വഹിച്ചുള്ള വിമാനങ്ങള് പ്രവാചക നഗരിയായ മദീനയിലെ പ്രിന്സ് മുഹമ്മദ് ബിന് അബ്ദുല് അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. ജിദ്ദയിലെ കിംഗ് അബ്ദുല് അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള ഹാജിമാരുടെ വിമാനങ്ങള് 2026 മെയ് 4 ന് എത്തിച്ചേരുക.
ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള ഹാജിമാരുടെ ആദ്യ വിമാനം 371 തീര്ഥാടകരുമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നും മദീനയിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചു. ഡല്ഹി ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് കൗസര് ജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഹാജിമാരെ യാത്രയാക്കി. കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഈ വര്ഷം ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 175,025 തീര്ഥാടകരാണ് ഹജ്ജിനായി പുണ്യഭൂമിയിലെത്തിച്ചേരുന്നത്.
പ്രവാചക നഗരിയായ മദീനയില് തീര്ഥാടകരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവന് മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂര്ത്തിയായി. ഇന്ത്യന് ഹജ്ജ് തീര്ഥാടകരെ സഊദി ഇന്ത്യന് എംബസി, മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്, കോണ്സുലേറ്റ് പ്രതിനിധികള് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് സ്വീകരിക്കും.