Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരും;12 ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. 12 ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാവിലെ 11 മണി മുതല് വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നിര്ദേശം നല്കി. കുട്ടികള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, ഗുരുതര രോഗമുള്ളവര് എന്നിവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇടുക്കി, വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകള്ക്കാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം, കോട്ടയം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനിലയായ 38 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് ആണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതല് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.