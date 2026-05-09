Kerala
പേരാമ്പ്രയിൽ ബസും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം: നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരുക്ക്
കോഴിക്കോട്| പേരാമ്പ്ര വെള്ളിയൂരില് ബസും ടാങ്കര് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്. അപകടത്തിൽ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ബസിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിന് തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ടാങ്കര് ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറും വാഹനത്തിനുള്ളില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവരെ ഇതുവരെ പുറത്തെടുക്കാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനായി സ്ഥലത്തുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്.
Several passengers were injured following a head-on collision between a bus and a tanker lorry at Velliur in Perambra. A woman passenger and the tanker driver remain trapped inside the vehicles, and the Fire Force is currently working to cut open the wreckage to rescue them. Local residents and volunteers are actively assisting in moving the injured to nearby hospitals for urgent medical attention.