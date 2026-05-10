കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബ​സും ട്രാ​വ​ല​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അപകടം; ഏ​ഴു പേ​ർ​ക്ക് പരുക്ക്

May 10, 2026 6:43 pm |

May 10, 2026 6:43 pm

കോ​ട്ട​യം| കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബ​സും ട്രാ​വ​ല​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഏ​ഴു പേ​ർ​ക്ക് പരുക്ക്. ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട വെ​ള്ളി​ക്കു​ളം ഇ​ഞ്ച​പ്പാ​റ​യിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരു​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ട്രാ​വ​ല​റി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഡ്രൈ​വ​റെ വാ​ഹ​നം പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ണി​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ട്രാ​വ​ല​റാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

ട്രാ​വ​ല​റി​ന്‍റെ ബ്രേ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഗ​മ​ൺ റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. പോ​ലീ​സും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി മേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

Seven people were injured following a head-on collision between a KSRTC bus and a tourist traveler at Inchappara near Erattupetta. The traveler, carrying tourists from Manimala returning from Vagamon, reportedly suffered a brake failure leading to the crash. Fire and rescue personnel had to cut open the vehicle to extract the trapped driver before transporting the injured to the hospital.

Kerala

