Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സി ബസും ട്രാവലറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഏഴു പേർക്ക് പരുക്ക്
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ട്രാവലറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ വാഹനം പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
കോട്ടയം| കെ എസ് ആര് ടി സി ബസും ട്രാവലറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഏഴു പേർക്ക് പരുക്ക്. ഈരാറ്റുപേട്ട വെള്ളിക്കുളം ഇഞ്ചപ്പാറയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ട്രാവലറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ വാഹനം പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്. വാഗമണ്ണിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മണിമല സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രാവലറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
ട്രാവലറിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വാഗമൺ റോഡിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
Seven people were injured following a head-on collision between a KSRTC bus and a tourist traveler at Inchappara near Erattupetta. The traveler, carrying tourists from Manimala returning from Vagamon, reportedly suffered a brake failure leading to the crash. Fire and rescue personnel had to cut open the vehicle to extract the trapped driver before transporting the injured to the hospital.