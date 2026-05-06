Connect with us

National

വിജയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; 118 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണക്കത്തില്ലാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് അനുമതിയില്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍

ടിവികെക്ക് 118 എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലെത്താന്‍ കുറഞ്ഞത് 10 സീറ്റുകളെങ്കിലും വേണം

Published

May 06, 2026 6:57 pm |

Last Updated

May 06, 2026 6:58 pm

ചെന്നൈ |  തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ഗവര്‍ണറെ സമീപിച്ച ടിവികെ അധ്യക്ഷന്‍ വിജയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ നാളെ നടക്കുമെന്ന് കരുതിയ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ടിവികെയ്ക്ക് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള കേവലഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്‍ലേക്കര്‍ അറിയിച്ചു. 118 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണക്കത്ത് ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ വിജയ്ക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള അനുമതി നല്‍കൂവെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ 113 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയാണ് ടിവികെയ്ക്കുള്ളത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ടിവികെക്ക് 118 എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലെത്താന്‍ കുറഞ്ഞത് 10 സീറ്റുകളെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് അഞ്ച് എംഎല്‍മാരുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ 112 പേരുടെ പിന്തുണ മാത്രമേ ടിവികെയ്ക്ക് നിലവിലുള്ളൂ. വിജയ് ജയിച്ച രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞാല്‍ ആറ് എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമായി വരും. കോണ്‍ഗ്രസിന് പുറമെ സ്വതന്ത്രര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആരൊക്കെ ടിവികെയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ജീവിത പങ്കാളിയെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്ക് 25 വര്‍ഷം കഠിന തടവും 3.55 ലക്ഷം പിഴയും

Career Notification

സിപെറ്റ് ഡിപ്ലോമ പഠിക്കാൻ അവസരം

Education Notification

ഒ എൻ ജി സി 2,000 സ്കോളർഷിപ്പ്

Kerala

വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ ആടിന്റെ തലയറുത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച സംഭവം; ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

കീക്കൊഴൂര്‍ രഞ്ജിത കൊലക്കേസ്: പ്രതി അതുല്‍ സത്യന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ

National

ചെന്നൈയില്‍ പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ടി വി കെ പ്രവർത്തകന്‍ അറസ്റ്റിൽ

Kerala

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിക്കുനേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം; പ്രതിക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും