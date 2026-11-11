Saudi Arabia
സഊദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് രാജകുമാരനും ബഹ്റൈന് രാജാവ് ഹമദ് ബിന് ഈസ അല് ഖലീഫയും റിയാദില് ഉന്നതതല ചര്ച്ച നടത്തി
ഔദ്യോഗിക ചര്ച്ചകളില്, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീര്ഘകാല സുഹൃദ്ബന്ധം ഇരുനേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും വിവിധ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളില് സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികള് ആരായുകയും ചെയ്തു
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയും ബഹ്റൈനും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സഹകരണവും മധ്യപൂര്വേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സഊദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് രാജകുമാരനും ബഹ്റൈന് രാജാവ് ഹമദ് ബിന് ഈസ അല് ഖലീഫയും റിയാദില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഹ്രസ്വ സന്ദര്ശനാര്ത്ഥം റിയാദ് കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയ ബഹ്റൈന് രാജാവിനെ സഊദി കിരീടാവകാശി നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. റിയാദ് ഗവര്ണര് പ്രിന്സ് ഫൈസല് ബിന് ബന്ദര്, സ്റ്റേറ്റ് മന്ത്രി പ്രിന്സ് തുര്ക്കി ബിന് മുഹമ്മദ് ബിന് ഫഹദ് എന്നിവരും സ്വീകരണസംഘത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക ചര്ച്ചകളില്, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീര്ഘകാല സുഹൃദ്ബന്ധം ഇരുനേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും വിവിധ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളില് സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികള് ആരായുകയും ചെയ്തു. ബഹ്റൈന് സഊദി അറേബ്യ നല്കുന്ന നിരന്തരമായ പിന്തുണയ്ക്ക് രാജാവ് ഹമദ് നന്ദി അറിയിച്ചു. ഗള്ഫ് സഹകരണ കൗണ്സില് (GCC) രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയിലെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാദേശിക സമാധാനം നിലനിര്ത്തുന്നതിനും സഊദി ഭരണാധികാരി സല്മാന് രാജാവും കിരീടാവകാശിയും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.
ബഹ്റൈനുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് ദൃഢമാക്കുന്നതിനുള്ള സഊദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് രാജകുമാരന് ആവര്ത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്റൈനിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് തുടര്ച്ചയായ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളില് ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും ഊര്ജ്ജ-വാണിജ്യ കപ്പല് പാതകളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രപരമായ ഒത്തുചേരല് അനിവാര്യമാണെന്ന് നേതാക്കള് പറഞ്ഞു.
ബഹ്റൈന് കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ സല്മാന് ബിന് ഹമദ് അല് ഖലീഫ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ലത്തീഫ് അല് സയാനി, സഊദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിന്സ് അബ്ദുല് അസീസ് ബിന് സൗദ് ബിന് നായിഫ്, നാഷണല് ഗാര്ഡ് മന്ത്രി പ്രിന്സ് അബ്ദുല്ല ബിന് ബന്ദര്, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മുസാദ് അല് ഐബാന്, ധനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് അല് ജദാന് എന്നിവരും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ആഭ്യന്തര, വിദേശകാര്യ, ധനകാര്യ വകുപ്പുകളിലെ പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടിക്കാഴ്ചയില് പങ്കെടുത്തു
Content Highlights: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Bahrain King Hamad bin Isa Al Khalifa met in Riyadh to enhance strategic cooperation and review Middle East security. They discussed strengthening GCC unity and regional stability. Key ministers and high-level officials from both nations attended the summit.