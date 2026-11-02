Saudi Arabia
ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി സഊദി അറേബ്യ
ഉപയോക്താക്കളുടെ നിരക്ക് 99.6 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചതായി GASTAT റിപ്പോർട്ട്
ദമാം|സഊദി അറേബ്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ നിരക്ക് റെക്കോർഡ് വളർച്ചയോടെ 99.6 ശതമാനത്തിലെത്തിയതായി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (GASTAT) വ്യക്തമാക്കുന്നു. 15-നും 74-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതോറിറ്റി പുറത്തുവിട്ട ‘2026 ഐസിടി ആക്സസ് ആൻഡ് യൂസേജ് ബൈ ഹൗസ്ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്’ സർവേയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുള്ളത്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDGs) മുൻനിർത്തി, അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചാണ് ഈ സർവേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പുരുഷന്മാരിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം 99.8 ശതമാനവും സ്ത്രീകളിൽ ഇത് 99.5 ശതമാനവുമാണ്.
വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരിൽ 15 മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവതലമുറയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ (99.9%). രാജ്യത്തെ 99.3 ശതമാനം ആളുകളും വീടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 98 ശതമാനം പേരും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ സജീവമാകുന്നവരുമാണ്.
ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെയാണ് (98.4%). ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ 13.9 ശതമാനവും ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ 12.3 ശതമാനവുമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ 99.7 ശതമാനം പേരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സജീവമാണ്. 87.8 ശതമാനം പേർ ഓൺലൈൻ വീഡിയോകൾ കാണാനും, 55.2 ശതമാനം പേർ ഓഡിയോ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗെയിമിങ്ങിനായി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ 19.4 ശതമാനമാണ്.
ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ 98.4 ശതമാനം എന്ന മികച്ച നിരക്കാണ് രാജ്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഊദി പൗരന്മാർക്കിടയിൽ ഇത് 98.6 ശതമാനമാണ്. ഇതിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് ഗവൺമെന്റ് ഫോമുകൾ ഓൺലൈനായി പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുന്ന സേവനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ (89%) ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്.
രാജ്യത്ത് ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖലയും ശക്തമായ വളർച്ചയിലാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ 74.5 ശതമാനം പേരും ഓൺലൈൻ വഴി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരാണ്. സഊദി പൗരന്മാർക്കിടയിൽ ഈ നിരക്ക് 84.9 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ (83.1%) സൗദി വനിതകളാണ് (86.8%) ഏറെ മുന്നിലുള്ളത്. വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, കായിക സാമഗ്രികൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് (85.2%). തൊട്ടുപിന്നാലെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഗ്രോസറി ഉൽപന്നങ്ങളും (54.4%), പുസ്തകങ്ങളും മാഗസിനുകളും (22.8%) ഇടംപിടിച്ചു.
Content Highlights: Saudi Arabia internet usage has reached a record 99.6 percent according to the GASTAT 2026 report. Smartphones lead usage at 98.4 percent, with high engagement in digital government services and social media. E-commerce saw strong adoption, with 74.5 percent of users shopping online.