Saudi Arabia
സഊദിക്ക് നേരെ ഹൂതികളുടെ മിസൈല് ആക്രമണ ശ്രമം; നാല് മിസൈലുകള് ആകാശത്തുവെച്ച് തകര്ത്ത് വ്യോമപ്രതിരോധ സേന
സാധാരണക്കാരെയും ജനവാസ മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ആക്രമണ ശ്രമത്തെയാണ് സൈന്യം തകര്ത്തത്.
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ യമനിലെ ഹൂതി വിമതര് തൊടുത്തുവിട്ട നാല് മിസൈലുകള് സഊദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന ആകാശത്തുവെച്ച് വിജയകരമായി തകര്ത്തു. ശനിയാഴ്ചയാണ് സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയുടെ വക്താവ് മേജര് ജനറല് തുര്ക്കി അല്-മാലികി ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സാധാരണക്കാരെയും ജനവാസ മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ആക്രമണ ശ്രമത്തെയാണ് സൈന്യം തകര്ത്തത്.
സഊദി അറേബ്യയുടെ തെക്കന് മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് പ്രദേശമായ അല്-ഷുഖൈഖിന് നേരെ വന്ന ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും, തലസ്ഥാനമായ റിയാദ് പ്രവിശ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈലുമാണ് വ്യോമപ്രതിരോധ സേന തകര്ത്തത്. ആക്രമണശ്രമങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് ജിസാന് പ്രവിശ്യ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, അബഹ എന്നിവിടങ്ങളില് സഊദി സിവില് ഡിഫന്സ് അല്പ സമയത്തേക്ക് ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകയും പിന്നീട് അപകടം ഒഴിഞ്ഞതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
അല്-ഷുഖൈഖില് മിസൈല് തകര്ത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങള് താഴേക്ക് പതിച്ചെങ്കിലും സാധാരണക്കാര്ക്ക് ആര്ക്കും പരിക്കേല്ക്കുകയോ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏതൊരു നീക്കത്തിനും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്കുമെന്ന് സഖ്യസേന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
2026 ജൂലൈയില് വെടിനിര്ത്തല് തകര്ന്നതിന് ശേഷം യമനിലെ ഹൂതി വിമതര് സഊദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെയുള്ള മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ റിയാദിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് പലതവണ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങള് നടന്നിരുന്നു. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഈ ഭീഷണികളെല്ലാം സഊദി പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Saudi air defense successfully intercepted four missiles launched by Houthi rebels toward Saudi Arabia, including ballistic missiles targeting southern areas and Al-Shuqaiq and a cruise missile aimed at Riyadh province. Coalition spokesperson Maj Gen Turki Al-Maliki confirmed no injuries or deaths occurred despite falling debris at Al-Shuqaiq. Missile and drone attacks have escalated since the truce collapsed in July 2026.