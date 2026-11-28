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സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം കുന്നിൽ ദർഗക്ക് സമീപം കാർത്തിക ദീപം തെളിച്ചു
സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹസ്രത്ത് സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ഔലിയ ദർഗയ്ക്ക് ചുറ്റും ദീപം തെളിക്കുന്നതിനായി 50 മീറ്റർ ബഫർ സോൺ സി ആർ പി എഫ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ദർഗയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസ്സമില്ലാതെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു.
മധുര | സുപ്രീം കോടതിയുടെ കർശന ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് മധുരയിലെ തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം കുന്നിൽ ഹസ്രത്ത് സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ഔലിയ ദർഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദീപത്തൂണിൽ ശനിയാഴ്ച കാർത്തിക ദീപം തെളിച്ചു. കുന്നിൻ മുകളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ 50 ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത്. രാവിലെ മുതൽ നിരവധി ഭക്തർ കുന്നിൻ താഴ്വാരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. ദീപം തെളിഞ്ഞതോടെ ഭക്തരിൽ പലരും വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുകയും പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദീപം തെളിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സുപ്രീം കോടതി 15 പേർക്ക് കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ കുന്നിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല കേന്ദ്ര റിസർവ് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് (C R P F) കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
അരുൾമിഗു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണനിർവഹണത്തിനായി സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായ എസ് വൈദ്യനാഥൻ, വി പാർത്ഥിപൻ എന്നിവർ ശനിയാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നു. പരമ്പരാഗത വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ മൺവിളക്കുകളും തിരിയും നെയ്യുമായി കുന്നിൻ താഴ്വാരത്തെത്തിയ ഇവർ അവ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്ക് കൈമാറി.
ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ‘കൊപ്പരൈ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെമ്പ് പാത്രം ജഡ്ജിമാർ പൂജാരിമാർക്ക് കൈമാറി. കൽത്തൂണിന് മുകളിൽ പാത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി തൊഴിലാളികൾ താൽക്കാലിക പ്ലാറ്റ്ഫോമും സ്കാഫോൾഡിംഗും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഏകദേശം 30 ഗ്രാം നെയ്യ്, 50 മീറ്റർ പരുത്തി തിരി, അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കർപ്പൂരം എന്നിവയാണ് ദീപം തെളിക്കുന്നതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്. മധുര ജില്ലാ കളക്ടർ നിഷാന്ത് കൃഷ്ണ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (A S I) പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ദ്രുതകർമ്മ സേനയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു കമ്പനി സി ആർ പി എഫ് സുരക്ഷാ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. കുന്നിൻ താഴ്വാരത്തും ദീപത്തൂണിലേക്കുള്ള വഴിയിലും പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ പ്രവേശനത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായി. മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും ആംബുലൻസുകളെയും സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നതായി പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സേനാംഗങ്ങളും വാഹനങ്ങളും എത്തിയപ്പോൾ പ്രദേശവാസികളും ഭക്തരും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി സ്വീകരിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹസ്രത്ത് സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ഔലിയ ദർഗയ്ക്ക് ചുറ്റും ദീപം തെളിക്കുന്നതിനായി 50 മീറ്റർ ബഫർ സോൺ സി ആർ പി എഫ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ദർഗയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസ്സമില്ലാതെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. സമീപത്ത് ദീപം തെളിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീർത്ഥാടകർ ദർഗയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി.
നവംബർ 24-ന് ഒറ്റത്തവണ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിക്കാൻ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അധികാരപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിന് നവംബർ 20-ന് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് കുന്നിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള പതിവ് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് വിളക്ക് തെളിച്ചത്. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് മനഃപൂർവ്വം ലംഘിച്ചതായി നിരീക്ഷിക്കുകയും തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡി ജി പി എന്നിവരുൾപ്പെടെ 15 പേർക്ക് കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഡിസംബർ 15-ന് നേരിട്ട് ഹാജരായി കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്ച വിളക്ക് തെളിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതും സുരക്ഷ സി ആർ പി എഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചതും.
ഉത്തരവിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയായ മുരുകനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു. ‘വെട്രിവേൽ മുരുകനുക്ക് അരോഗര’ എന്ന തമിഴ് മന്ത്രം മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഇത് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പങ്കുവെച്ചു. വിധിന്യായത്തെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റിൽ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലൂടെ വിജയ് സർക്കാർ തമിഴ്നാടിന് അപമാനമുണ്ടാക്കിയെന്ന് എ ഐ എ ഡി എം കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഡി എം കെയും ചേർന്ന് മതപരമായ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കുന്നിൻ മുകളിൽ എവിടെയാണ് ആചാരപരമായ വിളക്ക് തെളിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നത്. കുന്നിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ദീപ മണ്ഡപത്തിൽ 150 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ ദർഗയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ അകലെ കുന്നിന് മുകളിലുള്ള ദീപത്തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദർഗ പ്രതിനിധികൾ ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നു.
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Following a Supreme Court directive, the Karthigai Deepam lamp was lit atop the Deepathoon stone pillar on Madurai’s Thirupparankundram Hill under tight CRPF security. Ahead of the ritual, the court issued contempt notices to 15 officials and suspended the temple’s board of trustees for earlier non-compliance. Fifty devotees attended the hilltop ceremony while access to the nearby dargah remained open.