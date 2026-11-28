Kerala
കോണ്ഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തര്ക്കം; മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിലേക്ക്, നാളെ ഹൈക്കമാന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
എ ഐ സി സി നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം.
തിരുവനന്തപുരം| കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നു. ഇതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി ഡൽഹിയിലെത്തും. എഐസിസി നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ദേശീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ, സംഘടനാ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകും.
സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ലക്സ് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണമെന്നും പാർട്ടി നിർദേശം ലംഘിച്ചുള്ള പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളെ ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്റേതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: The Chief Minister is arriving in Delhi tonight for talks with the AICC leadership amid ongoing internal disputes in Kerala Congress. KPCC president Sunny Joseph is discussing political and organisational issues with Rahul Gandhi and urged ending flex board rows and unauthorized public remarks. He added that the High Command will make the final call on appointing a new KPCC president.