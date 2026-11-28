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അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുനാറിൽ സ്കൂളിന് സമീപം സ്ഫോടനം; നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 97 പേർക്ക് പരുക്ക്
സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്
കാബൂൾ | കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുനാർ പ്രവിശ്യയിൽ മിഡിൽ സ്കൂളിന് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 97 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ കുനാറിലെ അന്ദർ സെർ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് കുനാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വക്താവ് ഫാറൂദ് ദെഹ്ഖാൻ അറിയിച്ചു.
സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് കുനാർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഡയറക്ടർ മൗലവി സമീഉൽ ഹഖ് അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞു. ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുനാർ-നൂറിസ്ഥാൻ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ പ്രഹരത്തിൽ അന്ദർ സെർ പ്രദേശത്തെ സമീപത്തുള്ള നിരവധി വീടുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് നയിച്ച കൃത്യമായ കാരണമെന്താണെന്നോ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണമെന്താണെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പരുക്കേറ്റവരെ നംഗർഹാർ റീജിയണൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി ഹുറിയത്ത് റേഡിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പാകിസ്താൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രവിശ്യയാണ് കുനാർ. സംഭവസ്ഥലത്ത് അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ (Investigative Teams) പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. നേരത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലുണ്ടായ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഒമ്പതിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നാൽപ്പതിലധികം കുട്ടികൾക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.
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An explosion near a middle school in Afghanistan’s eastern Kunar province killed several students and injured 97 others on Saturday morning. Officials stated the blast occurred in a nearby house used to store explosives for mining and road construction, also damaging surrounding homes. Investigative teams are at the scene, and the injured have been admitted to Nangarhar Regional Hospital.