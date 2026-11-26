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സഊദിയില് വന് ആക്രമണ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി സൈന്യം: റിയാദിന് നേരെ വന്ന രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ആകാശത്തുവെച്ച് തകര്ത്തു
വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണശ്രമങ്ങളെല്ലാം പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി സഖ്യസേന വക്താവ് മേജര് ജനറല് തുര്ക്കി അല് മാലികി അറിയിച്ചു.
റിയാദ്| സഊദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനും കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയ്ക്കും നേരെ ഹൂതി വിമതര് തൊടുത്തുവിട്ട ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന തകര്ത്തു. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണശ്രമങ്ങളെല്ലാം പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി സഖ്യസേന വക്താവ് മേജര് ജനറല് തുര്ക്കി അല് മാലികി അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തിന് നേരെ ഹൂതി വിമതര് തൊടുത്തുവിട്ട മൂന്ന് മിസൈലുകളും പത്ത് ഡ്രോണുകളും ഉള്പ്പെടെ ആകെ 13 ആകാശ ലക്ഷ്യങ്ങള് സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന തകര്ത്തു. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളില് റിയാദ്, കിഴക്കന് പ്രവിശ്യ, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ആക്രമണശ്രമങ്ങളാണ് സൈന്യം ആകാശത്തുവെച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില് ആര്ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെന്നും സഖ്യസേന വക്താവ്പറഞ്ഞു
വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 1:27-ഓടെ റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തിയ രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് വ്യോമപ്രതിരോധ സേന ആകാശത്തുവെച്ച് തകര്ത്തത്. ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സഊദി സിവില് ഡിഫന്സ് മൊബൈല് ഫോണുകള് വഴി അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. റിയാദിന്റെ വടക്കന്, കിഴക്കന് മേഖലകളില് വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങള് കേട്ടെങ്കിലും ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപകടഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞതോടെ സിവില് ഡിഫന്സ് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം പിന്വലിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെയുമായി കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയ്ക്ക് നേരെ വന്ന നിരവധി ഡ്രോണുകളും സൈന്യം വെടിവെച്ചിട്ടു. റാസ് തനൂറ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം നാല് ഡ്രോണുകളും കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില് രണ്ട് ഡ്രോണുകളുമാണ് തകര്ത്തത്. റാസ് തനൂറയില് തകര്ന്നുവീണ ഡ്രോണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് പതിച്ചെങ്കിലും ആര്ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല. ഇതിനുപുറമെ ബുധനാഴ്ച ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് പോര്ട്ടിന് സമീപം ഒരു ഡ്രോണും പടിഞ്ഞാറന് മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈലും സൈന്യം തകര്ത്തിരുന്നു. ജിസാന് തുറമുഖത്ത് പ്രൊജക്റ്റൈല് പതിച്ച് ചെറിയ തോതില് നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായെങ്കിലും ആളപായമില്ല.
ചൊവ്വാഴ്ച റിയാദിലെ കിംഗ് അബ്ദുള്ള ഫിനാന്ഷ്യല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് 11 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി യെമനിലെ ഹൊദൈദ തുറമുഖത്തെയും സഅദ, അംറാന് എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ഹൂതി സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളില് സഖ്യസേന വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമായാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിയതെന്ന് ഹൂതികള് അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രവാസികള് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളില് നിന്നുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് മാത്രം പാലിക്കണമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും സൗദി അധികൃതര് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
Content Highlights: Saudi air defences intercepted 13 Houthi aerial targets, including missiles and drones, aimed at Riyadh, the Eastern Province, and Jeddah within 24 hours. No injuries were reported in the latest interceptions, and Civil Defence lifted mobile alerts once threats passed. Authorities urged expats to follow official guidance.