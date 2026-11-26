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TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്ണവിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം: ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞു
ഗ്രാമിന് 11,440 രൂപയാണ് വില
കൊച്ചി| സ്വര്ണവിലയില് ചാഞ്ചാട്ടം. രാവിലെ പവന് 1920 രൂപ ഉയര്ന്ന സ്വര്ണവില ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം കുറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,520 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 11,440 രൂപയാണ് വില(Today’s Gold Rate). ഇന്നലെ രണ്ടു തവണ സ്വര്ണ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലയിടിവാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. എന്നാല് വില ഉടന് കൂടാന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
നവംബര് 5ന് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,07,080 രൂപയായിരുന്നു വില. ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്. ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇന്ന് രാവിലെ കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണ്ണവില ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞത് വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലയിടിവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ gold price today കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടിയന്തര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അവസാന ആശ്രയമായി മാത്രം gold loan പരിഗണിക്കുക. loan against gold എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിലവിലെ today gold rate, gold price analysis എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ gold rate പലിശ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം gold loan apply ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.
Content Highlights: Gold prices in Kerala saw sharp fluctuations today as rates dropped by Rs 800 per sovereign in the afternoon following a morning hike of Rs 1,920. One sovereign now costs Rs 91,520, while a gram is priced at Rs 11,440. Experts suggest an immediate price surge is unlikely amid global market dips.