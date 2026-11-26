Kerala
കോട്ടയത്ത് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിലയിടിഞ്ഞ് വീണു; ഒരു മരണം
അപകടത്തില് ബംഗാള് സ്വദേശി റംസാന് ആണ് മരിച്ചത്
കോട്ടയം| കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ടയില് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിലയിടിഞ്ഞ് വീണ് അപകടം. അപകടത്തില് ഒരാള് മരിച്ചു.
ബംഗാള് സ്വദേശി റംസാന് ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില് രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Content Highlights: A building slab collapsed during construction in Erattupetta, Kottayam, resulting in the death of a worker from Bengal. Two other migrant workers suffered injuries and were admitted to Kottayam Medical College. Local authorities responded to the site following the incident.
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