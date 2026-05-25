Kerala
പത്തനംതിട്ടയിൽ കടന്നല് കുത്തേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു
മറ്റന്നാള് ഗള്ഫിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു സാന്ബി.
പത്തനംതിട്ട| പത്തനംതിട്ട കുന്നന്താനത്ത് യുവാവ് കടന്നല് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. സാന്ബി ജേക്കബാ (33)ണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 11ാം തീയതി ആയിരുന്നു സാന്ബിയുടെ വിവാഹം. മറ്റന്നാള് ഗള്ഫിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു സാന്ബി.
Content Highlights:
A 33-year-old youth named Sanbi Jacob died after being stung by wasps in Kunnamthanam, Pathanamthitta. The tragic incident occurred just days after his marriage, which took place on the 11th of this month. He was scheduled to return to the Gulf region for employment the day after tomorrow. Local authorities and community members have expressed deep grief over the untimely demise.
Latest
Kuwait
കുവൈത്തില് ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ്; കാഴ്ചാപരിധി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു
Kerala
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടറായി എ നിസാമുദ്ദീന് ചുമതലയേറ്റു
Kerala
ആലപ്പുഴയില് വന് മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; രാസലഹരിയുമായി യുവാക്കള് പിടിയില്
National
നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച: എൻ ടി എ മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; കേന്ദ്രത്തിനും സി ബി ഐ ക്കും നോട്ടീസ്
Kerala
പത്തനംതിട്ടയിൽ കടന്നല് കുത്തേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു
Kerala
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ധന വില കൂട്ടി കേന്ദ്രം ജനങ്ങളെ ക്രൂരമായി കൊള്ളയടിക്കുന്നു: പിണറായി വിജയൻ
Educational News