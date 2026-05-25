Kerala
കേരള സര്വകലാശാല യൂണിയന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; 37ല് 35 സീറ്റുകളുമായി എസ് എഫ് ഐ
എസ് ശിവയെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന് ചെയര്മാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം | കേരള സര്വകലാശാല വിദ്യാര്ഥി യൂണിയന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എസ്എഫ്ഐക്ക് വന് വിജയം. 37ല് 35 സീറ്റുകളിലും എസ്എഫ്ഐ സ്ഥാനാര്ഥികള് ജയിച്ചു.
എസ് ശിവയെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന് ചെയര്മാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വൈസ് ചെയര്പേഴ്സണ്, അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി സീറ്റുകളാണ് കെഎസ്യുവിന് ലഭിച്ചത്. എസ് ഫാത്തിമ ഫര്ഹയാണ് വൈസ് ചെയര്പേഴ്സണ്.
സര്വകലാശാലക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ കലാലയങ്ങളില് നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന് കൗണ്സിലര്മാരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്.
Latest
Kerala
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ധന വില കൂട്ടി കേന്ദ്രം ജനങ്ങളെ ക്രൂരമായി കൊള്ളയടിക്കുന്നു: പിണറായി വിജയൻ
Educational News
കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാം
Kerala
കേരള സര്വകലാശാല യൂണിയന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; 37ല് 35 സീറ്റുകളുമായി എസ് എഫ് ഐ
Educational News
റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം: എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം
Educational News
കരിയർ വളർച്ചക്ക് മികച്ച വഴി ഏത്; വിദേശ പഠനമോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളോ?
National
പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് പ്രതിക്ക് ഇരട്ട വധശിക്ഷ
National