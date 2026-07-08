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Samsung Galaxy Unpacked ഇവന്റ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8 അൾട്രയും ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പ് 8 ഉം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഗാഡ്ജറ്റുകൾ വിപണിയിലേക്ക്
സാംസംഗ് എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ടീസറിൽ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ടിക്കറ്റിന്റെ മുകൾഭാഗം ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കമ്പനി പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന കൂടുതൽ വീതിയുള്ള സ്ക്രീൻ ഉള്ള ഫോൾഡ് ഫോണിനെയാണ്.
ലണ്ടൻ | ഏറ്റവും പുതിയ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ അടക്കം പുതിയ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന സാംസംഗ് ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് (Galaxy Unpacked) ഇവന്റിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ 22 ന് ലണ്ടനിലാണ് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റ് നടക്കുക. “എ ന്യൂ ഷേപ്പ് അൺഫോൾഡ്സ്” (A new form unfolds) എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് സാംസംഗ് പുതിയ പരിപാടിയുടെ ടീസർ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:30 നാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത്. സാംസംഗ് ങിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ വായനക്കാർക്ക് ഇത് തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കും. പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി ഉപകരണങ്ങൾക്കായി സാംസംഗ് റിസർവേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസിൽ പ്രീ-ഓർഡർ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 30 ഡോളർ (ഏകദേശം 2,850 രൂപ) ക്രെഡിറ്റും ലഭിക്കും.
സാംസംഗ് എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ടീസറിൽ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ടിക്കറ്റിന്റെ മുകൾഭാഗം ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കമ്പനി പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന കൂടുതൽ വീതിയുള്ള സ്ക്രീൻ ഉള്ള ഫോൾഡ് ഫോണിനെയാണ്. നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വൈഡ് സ്ക്രീൻ ഡിസൈനിൽ ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര (Galaxy Z Fold 8 Ultra) ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ആപ്പിൾ കമ്പനി പുറത്തിറക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഐഫോൺ ഫോൾഡ് (iPhone Fold) മോഡലുകൾക്ക് സമാനമായ രൂപകൽപ്പനയായിരിക്കും ഇതിന് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് സൂചനകൾ. 2019 ൽ യഥാർത്ഥ ഗാലക്സി ഫോൾഡ് പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം സാംസംഗിന്റെ മടക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ കമ്പനി ഗാലക്സി ഇസഡ് ട്രൈഫോൾഡ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതിന് പരിമിതമായ ഉൽപ്പാദനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8 അൾട്രയിൽ 4:3 വീക്ഷണാനുപാതമുള്ള (Aspect Ratio) 7.6 ഇഞ്ച് ആന്തരിക ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണ ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡിന്റെ 1:1 വീക്ഷണാനുപാതവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കറുത്ത ബാറുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് കൂടുതൽ മികച്ച അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പുറത്ത് 5.5 ഇഞ്ച് കവർ സ്ക്രീൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. രണ്ട് പാനലുകളും ഉയർന്ന പുതുക്കൽ നിരക്കുള്ള (Refresh Rate) അമലോഡ് (AMOLED) ഡിസ്പ്ലേകളായിരിക്കും. ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8 അൾട്രയ്ക്ക് ഏകദേശം 201 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകുമെന്നും, വിരിക്കുമ്പോൾ 4.5 മില്ലീമീറ്ററും മടക്കുമ്പോൾ 9.7 മില്ലീമീറ്ററും കനമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നും സൂചനയുണ്ട്. നിർമ്മാണ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാംസംഗ് ഈ മോഡലിൽ പിൻ ക്യാമറ സിസ്റ്റം മൂന്ന് സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടായി കുറച്ചേക്കുമെന്നും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. .
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8 ഫോണിന് നിലവിലുള്ള സാംസംഗ് ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 7 നോട് യോജിക്കുന്ന ഡിസൈൻ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) ചിപ്പ് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദൃശ്യമാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രീസ്, ശക്തമായ പിൻ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, 200 മെഗാപിക്സൽ പ്രധാന ക്യാമറ, വേഗതയേറിയ ചാർജിംഗ്, 5,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന അപ്ഗ്രേഡുകൾ.
ഈ പുതിയ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം സാംസംഗ് ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പ് 8 (Galaxy Z Flip 8) ഫോണുകളും ഈ ചടങ്ങിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പ് 7 ന്റെ അതേ ഡിസൈൻ ശൈലിയാണ് ഇത് പിന്തുടരുകയെങ്കിലും നവീകരിച്ച ഇന്റേണലുകൾ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹിഞ്ച്, ഭാരം കുറഞ്ഞ ബിൽഡ് എന്നിവ ഇതിലുണ്ടാകും.
ഫോണുകൾക്കപ്പുറം ഗാലക്സി വാച്ച് 9 (Galaxy Watch 9), വാച്ച് അൾട്ര 2 (Watch Ultra 2) എന്നീ രണ്ട് പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ഔട്ട്ഡോർ ഫോക്കസ്ഡ് മോഡലായ അൾട്ര 2 ന് 800mAh വരെ ബാറ്ററി വർദ്ധനവ് ലഭിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. വാച്ച് ഫെയ്സിൽ ക്ലാസിക് നമ്പറുകൾ, നേർത്ത ബെസൽ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സൈഡ് ബട്ടണുകൾ എന്നിവയുമുണ്ടാകും. ഗാലക്സി വാച്ച് 9 നും മിതമായ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ്, പുതിയ പ്രോസസ്സറുകൾ, പുതുക്കിയ ഡിസൈനുകൾ, പുതിയ ആരോഗ്യ ട്രാക്കിംഗ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഈ വർഷം പുതിയ ഗാലക്സി വാച്ച് ക്ലാസിക് കമ്പനി ഒഴിവാക്കിയേക്കും.
വാർബി പാർക്കറും ജെന്റിൽ മോൺസ്റ്ററും ചേർന്നാണ് സാംസംഗ് തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗാലക്സി ഗ്ലാസുകൾ (Galaxy Glasses) എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതിൽ ക്യാമറകൾ, മൈക്രോഫോണുകൾ, ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനി അസിസ്റ്റന്റ് (Gemini Assistant) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗാലക്സി റിംഗ് 2 നെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം.
Content highlights
Samsung has officially confirmed its next Galaxy Unpacked event for July 22 in London. The launch event will highlight the brand’s latest foldable innovations, including the wide-screen Galaxy Z Fold 8 Ultra and the refreshed Galaxy Z Flip 8. In addition to these advanced smartphones, Samsung is highly anticipated to unveil the Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2, and its new Galaxy Glasses powered by Google Gemini. The live stream will begin at 6:30 PM IST on Samsung’s official website and YouTube channel.