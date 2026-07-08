Kerala
കനത്ത മഴ; രണ്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി
സര്വകലാശാല പരീക്ഷകള്, പിഎസ്സി പരീക്ഷകള് എന്നിവ മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കും
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജില്ലയിലെ മുഴുവന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും (അങ്കണ്വാടികള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, മദ്റസകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെ) എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സര്വകലാശാല പരീക്ഷകള്, പിഎസ്സി പരീക്ഷകള് എന്നിവ മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുമെന്നും ഓണ്ലൈന് ക്ലാസുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ തുടര്ന്ന് മലയോര മേഖലയില് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിര്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറില് 50 മുതല് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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The district collector has declared a holiday for all educational institutions in Kozhikode tomorrow due to continuous heavy rain. University and PSC exams will proceed as scheduled while online classes remain unaffected. A red alert has also been issued for Malappuram, Kozhikode, and Wayanad districts.