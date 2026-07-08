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കാണാതായ വിമാനത്തിനായി അറബിക്കടലിൽ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ; അപ്രത്യക്ഷമായത് 27 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിമാനം
പാകിസ്താൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ, രണ്ട് നാവിക വിമാനങ്ങൾ, പാകിസ്താൻ നാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു മർച്ചന്റ് വെസൽ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടലിൽ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഇസ്ലാമാബാദ് | അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ വെച്ച് അഞ്ച് ജീവനക്കാരുമായി കാണാതായ പാകിസ്താൻ ചരക്ക് വിമാനത്തിനായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി. യു എ ഇ യിലെ ഷാർജയിൽ നിന്നും കറാച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട കെ2 എയർവേയ്സിന്റെ (K2 Airways) ബോയിംഗ് 737-400 (Boeing 737-400) ചരക്ക് വിമാനമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി റഡറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 9:18 ഓടെയാണ് വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന് (Air Traffic Control) നഷ്ടമായത്. വിമാനത്തിന്റെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തകരാർ (Navigational System Fault) സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് സർവീസായ ഫ്ലൈറ്റ്റഡാർ24 (Flightradar24) ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വിമാനം അയ്യായിരം അടി താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയും പിന്നീട് ആറായിരം അടി ഉയരുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 36,550 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നും കുത്തനെ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. കറാച്ചിയിൽ നിന്നും 155 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വെച്ചാണ് വിമാനവുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടത്. മണിക്കൂറിൽ 400 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു വിമാനത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ സഞ്ചാരം.
പാകിസ്താൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ, രണ്ട് നാവിക വിമാനങ്ങൾ, പാകിസ്താൻ നാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു മർച്ചന്റ് വെസൽ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടലിൽ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ജീവനക്കാരെയോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിമാനം തകർന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, 2020 മെയ് മാസത്തിൽ കറാച്ചിയിലുണ്ടായ പി ഐ എ വിമാനാപകടത്തിന് ശേഷം പാകിസ്താൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സിവിൽ വ്യോമയാന ദുരന്തമായിരിക്കും ഇത്.
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Pakistan has launched a massive search and rescue operation for a missing K2 Airways Boeing 737-400 cargo plane with five crew members on board. The aircraft lost contact with air traffic control over the Arabian Sea after reporting a navigational system fault while en route from Sharjah to Karachi. Flight tracking data indicated a rapid altitude loss before all communication ceased about 287 kilometers west of Karachi. No wreckage or survivors have been recovered yet.