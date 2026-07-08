Kerala
മഴമുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട്
മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നതോടെ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടാണ്. നാളെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടാണ്.
മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നതോടെ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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The India Meteorological Department has issued a red alert for Malappuram, Kozhikode, and Wayanad districts in Kerala due to severe weather. Multiple other districts are placed under orange and yellow alerts as torrential downpours intensify. Authorities warn of powerful winds reaching up to 60 kmph.