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Kerala

മസ്‌ക്കറ്റിലേക്കുള്ള സലാം എയര്‍ വിമാനം വൈകി; കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം

മണിക്കൂറോളമായി യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

Published

Jul 17, 2026 11:14 am |

Last Updated

Jul 17, 2026 11:15 am

മലപ്പുറം| മസ്‌ക്കറ്റിലേക്കുള്ള സലാം എയര്‍ വിമാനം വൈകുന്നതില്‍ കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം. മണിക്കൂറോളമായി യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

അഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും തങ്ങള്‍ക്ക് വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ നല്‍കിയില്ലെന്ന് യാത്രക്കാര്‍ പറയുന്നു. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് വിമാനം വൈകാന്‍ കാരണമെന്നാണ് വിമാനകമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം.

Content Highlights:
Passengers staged a protest at Karipur Airport due to the prolonged delay of a Muscat-bound SalamAir flight. Travelers alleged they were left without food or water for over five hours. The airline management stated that a technical snag caused the delay.

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