Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊളള; ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് പണം നല്കിയ സ്പോണ്സര് രമേശ് റാവുവിനെ ചോദ്യംചെയ്യും
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊളള കേസില് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കും
തിരുവനന്തപുരം| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊളളയില് സ്പോണ്സര് രമേശ് റാവുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച്ച തന്നെ രമേശ് റാവുവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യംചെയ്യുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വാസുവിന്റെ കാലത്ത് ഇയാള്ക്ക് സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് ഏകോപനമുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. പോറ്റിക്ക് പണം നല്കിയ സ്പോണ്സറാണ് രമേശ് റാവു. ഇയാള്ക്ക് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊളള കേസില് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കും. അറസ്റ്റിലായവരുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയില് സംശയകരമായ ഇടപാടുകള് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Business
സ്വര്ണവില വീണ്ടും സര്വകാല റെക്കോഡിലെത്തി; പവന് 440 രൂപ ഉര്ന്നു
Kerala
കേരളത്തില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില് രണ്ടാം വാരത്തോടെ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായെന്ന് സൂചന
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊളള; ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് പണം നല്കിയ സ്പോണ്സര് രമേശ് റാവുവിനെ ചോദ്യംചെയ്യും
National
മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേഷ് കല്മാഡി അന്തരിച്ചു
Uae
മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണ കണ്ടൽക്കാടുകൾ; അബൂദബിയിലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്
Uae
വാസ്തുവിദ്യയിലെ വിസ്മയമായി സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം; പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ നിർമ്മാണവും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും
Kerala