sabarimala
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച കേസില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാര് ഇന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില് ഹാജരായേക്കും. ഹാജരായാല് അറസ്റ്റും ഉടനുണ്ടായേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മുന് പ്രസിഡന്റും ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുമായിരുന്ന എന് വാസുവിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് എസ് എ ടി അന്വേഷണം പത്മകുമാറിലേക്ക് നീണ്ടത്. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ സ്വര്ണപ്പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കുളള സാമ്പിളുകള് അന്വേഷണ സംഘം മറ്റന്നാള് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ശേഖരിക്കും.
സ്വര്ണക്കൊളള വിവാദം തുടരുന്നതിനിടെ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ പുതിയ ഭരണസമിതി ഇന്ന് ചുമതലയേല്ക്കും. പ്രസിഡന്റായി മുന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജയകുമാറും അംഗമായി മുന് മന്ത്രി കെ രാജുവും രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആസ്ഥാനത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. രണ്ട് വര്ഷത്തേക്കാണ് കാലാവധി. പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി എസ് പ്രശാന്തും അംഗം എ അജികുമാറും വ്യാഴാഴ്ച സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിരുന്നു.