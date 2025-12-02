Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജി ഇന്ന്

ബോ​ർ​ഡി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ൻ മാ​ത്രം എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പത്മകുമാർ

Dec 02, 2025 6:52 am

Dec 02, 2025 6:52 am

കൊ​ല്ലം | ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ജാ​മ്യ​ഹ​ർ​ജി ഇന്ന് കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ബോ​ർ​ഡി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ൻ മാ​ത്രം എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​യാ​കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഹ​ർ​ജി​യി​ലൂ​ടെ പത്മകുമാർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ർ​ജി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് ബോ​ർ​ഡി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ക​ട്ടി​ള​പാ​ളി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യി എ​ടു​ത്ത​വ​യാ​ണെ​ന്നും, അ​തി​ന് താ​ൻ മാ​ത്രം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​നു​ട്സി​ൽ ‘ചെ​മ്പ്’ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ല്ലാ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും, വീ​ഴ്ച പ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രേ​പോ​ലെ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് വാ​ദം.

ത​ന്നെ മാ​ത്രം തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അ​മ​ർ​ഷം കൂ​ടി ജാ​മ്യ​ഹ​ർ​ജി​യി​ൽ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​സി​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

