Connect with us

Kozhikode

എസ് ജാനകി അനുസ്മരണം

ഹാപ്പിനസ്സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എന്‍ പി മനോജ് കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published

Jul 19, 2026 1:00 pm |

Last Updated

Jul 19, 2026 1:01 pm

കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് യൂനിയന്‍ വായനശാല സംഘടിപ്പിച്ച എസ് ജാനകി അനുസ്മരണം ഹാപ്പിനസ്സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എന്‍ പി മനോജ് കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് | യൂനിയന്‍ വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഗായിക എസ് ജാനകി അനുസ്മരണം നടത്തി. ഹാപ്പിനസ്സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എന്‍ പി മനോജ് കുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും അദ്ദേഹം നിര്‍വഹിച്ചു.

വായനശാലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി സുദേഷ് കുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടി പ്രകാശന്‍, എം പി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

വായനശാലാ മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പ് ശ്രുതി മധുരം അംഗങ്ങള്‍ ജാനകിയമ്മയുടെ ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിച്ചു.

Content Highlights:
A special event was organized to commemorate the legendary playback singer S Janaki. Cultural leaders and music enthusiasts gathered to pay tribute to her timeless contributions to the music industry. Speakers highlighted her unforgettable melodies that continue to inspire generations of listeners.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന് കളി കാണാം, വീട്ടിലിരിക്കാം; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ അവധി

Kerala

ആശുപത്രിയില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് മന്ത്രി: പൊതിച്ചോറ് വിഷയത്തില്‍ പോര് കടുക്കുന്നു

UAE

വ്യാജ വാര്‍ത്ത: അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് യു എ ഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍

Kerala

ഓടങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങി; ആറന്മുള വള്ളസദ്യക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

Kerala

വിഷം അകത്തുചെന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മാതാവും മകളും മരിച്ചു

UAE

ഇ20 ഹൈവേ അഞ്ച് വരിപ്പാതയാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നു; നാല് പുതിയ പാലങ്ങളും നിര്‍മിക്കും

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തില്‍ ഇടിച്ചു; 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്