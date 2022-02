കീവ് | യുക്രൈനിനെതിരായ റഷ്യയുടെ ആക്രമണം തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും അതിരൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് റഷ്യന്‍ സൈന്യം യുക്രെയ്‌നിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ കാര്‍കിവില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഇവിടെ യുക്രൈന്‍ സേന റഷ്യന്‍ സേനയെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. റഷ്യന്‍ പക്ഷത്ത് പോരാടുന്ന ചെചെന്‍ പ്രത്യേക സേനയുടെ ഉന്നത ജനറലിനെ യുക്രേനിയന്‍ സൈന്യം വധിച്ചു.

കാര്‍കിവില്‍ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യന്‍ സേന ആക്രമണം നടത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബങ്കറുകളില്‍ തന്നെ ഇരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Published just now. Kharkiv. Russian fascists enter city. All of a sudden they stop and start shooting and shelling at a house nearby. They look like nazis from old Soviet movies – and act like them. pic.twitter.com/hKwdpTKe8f

